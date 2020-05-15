США осудили попытки хакеров из КНР похитить данные американских исследований по коронавирусу

15.05.2020, 1:18, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, осуждающим попытки связанных с Китаем кибердеятелей похитить американскую интеллектуальную собственность и данные, связанные с исследованиями о COVID-19, о чем 13 мая предупредили Федеральное бюро расследований и Управление по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности.

«Соединенные Штаты призывают КНР прекратить эту злонамеренную деятельность, – заявил госсекретарь. – Как отмечается в предупреждениях от 13 мая, “потенциальная кража этой информации ставит под угрозу получение безопасных и эффективных методов лечения”. Поведение КНР в киберпространстве является продолжением контрпродуктивных действий страны во время пандемии COVID-19. В то время, как Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сотрудничают, обеспечивая коллективные и транспарентные усилия во имя спасения человеческих жизней, КНР продолжает подавлять голоса ученых, журналистов и (остальных) граждан и распространять дезинформацию, усугубляющую этого кризиса в сфере здравоохранения».