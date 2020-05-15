Boeing поставит Саудовской Аравии 1 тыс. ракет

15.05.2020, 1:15, Новости дня

Американская компания Boeing поставит Саудовской Аравии более 1 тыс. новых противовоздушных и противокорабельных ракет, а также проведет модернизацию ракет, приобретенных ранее. Об этом заявили в министерстве обороны США.

По информации ведомства, стоимость контракта составила в пересчете около €1,85 млрд. Соглашения о поставке противокорабельных ракет Boeing заключила также с Бразилией, Катаром и Таиландом.

В январе 2020 года американская компания Boeing не получила ни одного заказа на самолеты, такая ситуация возникла впервые с 1962 года. Сложности с заказами связаны с низким спросом на модель 737 МАХ после двух авиакатастроф с их участием.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море возле Джакарты (Индонезия). Погибли 189 человек, которые находились на борту. 10 марта 2019 года под Аддис-Абебой (Эфиопия) разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX и сократила производство самолетов этой модели.

4 апреля тогдашний исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS. 22 декабря на фоне сложностей с 737 MAX и неудачного запуска космического корабля Starliner Мюлленбург ушел в отставку.

В январе 2020 года компания заявила, что обнаружила еще одну проблему в программном обеспечении самолета 737 MAX. Агентство Fitch Ratings понизило в связи с этим долгосрочные кредитные рейтинги Boeing с “А” до “А-“.

25 января в воздух поднялась новая модель пассажирского самолета – Boeing 777X.