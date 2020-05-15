В Таджикистане признали 29 смертей от COVID-19, в соцсетях пишут, что погибших более 200

15.05.2020, 1:15, Новости дня

К 14 мая в Таджикистане официально подтверждено 907 случаев коронавирусной инфекции, 29 человек умерли, сообщило министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Первый диагноз COVID-19, по версии таджикских властей, был поставлен 30 апреля.

Как информирует “Радио Озоди”, волонтеры не доверяют официальной статистике. В соцсетях составляют списки жертв эпидемии, в них уже более 200 фамилий.

Хоронят умерших от инфекции необычным образом – в целлофановых пакетах, утверждают пользователи.

Могилы, накрытые целлофаном, удалось снять корреспондентам “Радио Озоди”. Представители властей заявили, что на места захоронений якобы положили пленку из-за того, что кладбище расположено на склоне холма.

ВИДЕОВидео: Ozodivideo / YouTube

По информации Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 4,427 млн человек, умерло – 301,4 тыс.