 

Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей

15.05.2020, 1:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение предусматривает продление блокировки российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.Ru, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Яндекс”, “Лаборатория Касперского” и др.

Срок действия санкций – три года.

Из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие указом президента Петра Порошенко от 15 мая 2017 года, исключены 12 позиций, в том числе сняты ограничения с ряда компаний – разработчиков программных продуктов “Парус”.

Помимо этого, из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года, исключаются две позиции; из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие тем же указом, исключаются 10 позиций и две позиции изложены в другой редакции, текст которой пока не обнародован; из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года, исключаются семь позиций, а из списка юридических лиц – одна позиция.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам в Украине ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента, которым Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

10 апреля 2020 года СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей “ВКонтакте” и “Одноклассники” на три года. 23 апреля глава ведомства Иван Баканов предложил СНБО продлить санкции против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов, таких как “Яндекс”, Mail.Ru, “Доктор Веб”, “Касперский”, “1С”, а также “Парус”.

13 мая в СНБО сообщили, что проект указа о продлении блокировки российских соцсетей передан в Офис президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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