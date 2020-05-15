На юге России набирает обороты “коронавирусный” туризм

15.05.2020, 1:06, Новости дня

Пятнадцать процентов поедут в Крым, почти столько же — в Петербург, а пятая часть выберет Краснодарский край. Планы россиян на путешествия после окончания карантина. Большинство в нынешних условиях выбирает поездки внутри страны. Вот только осталось дождаться не только отпуска, но и снятия всех ограничений. Впрочем, как оказалось, некоторые нашли способ отправиться отдыхать прямо сейчас, да еще и сэкономить на проживании. На Кубани наметилась тенденция на так называемый коронавирусный туризм. Сейчас каждый, кто приезжает в Краснодарский край, обязан отправиться на две недели на самоизоляцию. Однако, есть те, кого именно этот факт и привлекает. Как рассказал вице-губернатор региона, особо смекалистые люди "приезжают с целью посидеть в обсерваторе на государственном обеспечении". А после бесплатной жизни в хороших условиях продолжить свой отдых в санатории. В общем, это явление посчитали возмутительным и решили бороться.

Коли прибыл в Краснодарский край — изволь посидеть в изоляции две недели. Дома, если есть местная прописка. А нет — гостеприимные росгврадейцы или полицейские проводят в обсервацию. Это, как правило, отель или санаторий. Там дадут номер, который нельзя покидать, но в котором можно трижды в день поесть. Питание постояльцам предоставляют.

Таких изолированных 800 человек в Краснодаре, почти 600 в Сочи. И местные власти подозревают, что среди них есть те, кто специально пребывает в регион. Дескать, за казенный счет посидеть две недельки взаперти, и уже потом остаться отдыхать. В Ейске схему уже разоблачили. Теперь хотят бороться повсеместно с такими находчивыми товарищами.

"Чтобы именно такая категория граждан, которые знают об ограничениях, и все равно едут, чтобы они оплачивали проживание в обсерваторах. Это будет дополнительным фактором, чтобы задуматься и вернуться обратно в свой регион, а то, получается, хорошо устроились", — говорит на заседании оперштаба вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Хотя по отзывам прошедших через изоляцию, две недели взаперти без возможности покинуть здание то еще удовольствие. Алкоголь запрещен, моря не видно. Из развлечений вай-фай. Ну еще можно за пересменкой охранников наблюдать.

"Люди, попадающие в обсервацию, не всегда положительно проводят время. Мне хочется надеяться, что это исключение, нежели какой-то новый механизм отпуска для граждан России", — комментирует ситуацию основатель платформы "Мое здоровье", член общественного совета Министерства здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Всего содержать краевым властям приходится около двух тысяч приезжих. На одного тратят больше полутора тысяч рублей в сутки. За две недели набегает кругленькая сумма. Это в то время, когда местная экономика терпит убытки.

"Пансионаты, гостишки не работают. Отельеры терпят убытки. Нет поступлений в бюджет. А это одна из ключевых отраслей", — говорит руководитель кубанского отделения Русского географического общества, член Общественной палаты Краснодарского края Иван Чайка.

Да и официально праздному туристу сейчас заселиться в гостиницу не получится. Наши коллеги с ГТРК Кубань убедились — легально никто за порог не пускает. Но находчивые отдыхающие после изоляции все равно находят для себя уютный уголок. Речь, конечно, не идет о тысячах снующих по частному сектору туристов. Но случаи, их немало.

"Проблема с тем, что люди останавливаются не в отелях, а в частном секторе — снимают квартиры, арендуют апартаменты. Запрета нет, он не вводился, люди могут сдавать квартиры. И самое опасное, что ситуация не контролируется Роспотребнадзором, санитарными службами", — говорит гендиректор санатория "Сочи", член общественного совета при Ростуризме Дмитрий Богданов.

К тому же пляжи, парки, набережные сейчас закрыты. Поэтому в руководстве края приглашают туристов с 1 июня. Откроют 250 объектов санаториев, пансионатов, куда можно будет попасть без отбывания карантинного срока.

А пока, видимо, местные власти будут прорабатывать вопрос с платной изоляцией. Для тех, кого так тянет в Краснодарский край, что ни эпидемия, ни две недели ограничений им не помеха.