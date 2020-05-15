Коронавирусный кризис ударил по амбициям прица Мохаммеда Бин Салмана

15.05.2020, 1:06, Новости дня

Двойной удар: вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть — обострили ситуацию в Саудовской Аравии, повергнув ее в худший финансовый кризис за последние десятилетия. Он затронул все королевство, в том числе работников частного сектора и владельцев бизнеса, которые играют центральную роль в стремлении крон-принца бин Салмана снизить зависимость экономики от нефти.

Растущий дефицит бюджета поставил перед правительством сложную задачу: попытаться сократить доходы, расходы и предоставить финансовую поддержку саудитам, которые находились на карантине несколько месяцев. Меры жесткой экономии, введенные правительством в начале этой недели, в том числе увеличение втрое налога на добавленную стоимость, нанесли сокрушительный удар по щедрому государству всеобщего благосостояния, грозя большими трудностями и, возможно, социальными беспорядками.

«Очень важно предпринимать экстремальные меры, которые могут быть болезненными, но которые необходимы для финансовой стабильности общества», — сообщил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.

Саудовская Аравия едва ли не единственная страна, столкнувшаяся с жесткой расплатой из-за пандемии, как неоднократно подчеркивали Джадаан и другие официальные лица. Но королевство остается крупнейшей арабской экономикой, поэтому сейчас тщательно изучаются все возможные варианты того как она может преодолеть кризис.

Когда вирус разразился в марте, саудовские наблюдатели были заняты другими событиями, включая задержание крон-принцем старших членов королевской семьи и нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к падению цен на нефть и расколу между королевством и администрацией Трампа.

Правительство Саудовской Аравии быстро отреагировало на эту пандемию, оно изо всех сил пыталось сдержать распространение вируса, заразившего на сегодняшний день 40 тыс. человек в стране. По мере распространения вспышки коронавируса расширяющиеся секторы экономики, такие как туризм и развлечения, остановились.

Расходы на ряд мегапроектов бин Салмана — символические для его планов социальных и экономических преобразований — замедлились. Среди его самых амбициозных планов были футуристический город Неом на побережье Красного моря и огромный парк в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Правительство сохранило выплату зарплат в раздутом государственном секторе, но объявило, что выплата надбавок с учетом стоимости жизни для госслужащих будет приостановлена, начиная с июня. Десятки тысяч иностранных рабочих могут потерять работу.

Но, даже несмотря на то, что саудовские лидеры призывают к сокращению расходов, уже прозвучали жалобы на то, что суверенный фонд благосостояния крон-принца во время купил доли в крупнейшей в мире круизной линии и заключил сделку, чтобы вступить во владение британского футбольного клуба Newcastle United. «Инвестиции важны. Они приносят прибыль, которую можно использовать в случае кризиса, чтобы снизить дефицит», — сказал Джадаан.

Откровенные разговоры министра финансов и новые меры жесткой экономии показали общественности, что «времена изменились. Будущее уже выглядит иначе», — сказала эксперт Карен Янг.

Идея, которую правительство пытается сообщить во время пандемии — о совместной жертве во благо служения саудовскому государству — поддерживает националистические темы, которые крон-принц использует снова и снова, пытаясь сплотить граждан, привлечь общественность, особенно, молодежь, на свою сторону, считает Янг.

«Все вместе. Страдают все, поэтому я не могу жаловаться», — говорит Разан, 20-летняя саудовская продавщица из японского дизайнерского бренда Muji. Она больше не получает правительственную субсидию, которая обеспечивала 40% ее ежемесячного заработка.

Ясмин Фарук, приглашенный сотрудник Фонда Карнеги за Международный Мир, отметила, что поведение правительства во время пандемии оказалось противоречивым: «Наряду с разговорами о совместной жертве чиновники пообещали, что Саудовская Аравия будет лучше, чем другие страны, заботиться о своих гражданах. Это создало чувство безопасности. А затем оно начало применять довольно жесткие решения», — сказала она.

Сафи Маррун, 29-летний предприниматель, один из многих саудовцев, пытающихся ориентироваться в быстро меняющейся ситуации. Вернувшись в королевство после учебы в США, он несколько лет проработал в строительной фирме своей семьи, затем основал компанию LocoSonix. Она продает скейтборды, лонгборды и другой спортивный инвентарь.

Время было благоприятным: социальные ограничения ослаблены, в том числе для женщин. Все больше жителей королевства могли свободно участвовать в мероприятиях на свежем воздухе, при этом, большинство его клиентов были женщины и девочки.

Но экономический спад стал неожиданным вызовом для Марруна и его семьи. Еще до пандемии строительная компания его семьи была вынуждена сократить количество сотрудников.

Теперь он боится, что налог на добавленную стоимость вырастет втрое, это повлияет на семейный бизнес. Также будет сложнее привлечь людей к покупке нишевых товаров в его магазине.

Он пережил кризис, увеличив продажи в интернете во время карантина и привлек сотни новых подписчиков на свой аккаунт в Instagram, пытаясь создать свой бренд. Но другим предприятиям будет не так легко адаптироваться.