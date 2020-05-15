В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

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15.05.2020, 1:06, Новости дня

Количество пациентов с коронавирусом, умерших в Москве, увеличилось с 1290 до 1358. Всего в РФ зарегистрировано чуть более 250 тысяч случаев заражения.

В оперативном штабе вновь призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением, сообщает РИА Новости.

С сегодняшнего дня в Москве запускается массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. Каждые три дня примерно 70 тысяч жителей Москвы будут получать специальные приглашения по смс и электронной почте. Выборка граждан случайная. По итогам массового скрининга власти будут принимать решение о смягчении условий карантина.

Когда ждать второго этапа ослабления противовирусных мер и каким он будет? Об этом мэр столицы рассказал в эксклюзивном интервью.



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