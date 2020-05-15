 

Цена медицинской маски в метро Москвы оказалась ниже средней рыночной на 10%

15.05.2020, 0:48, Новости дня

В столичном метрополитене медицинские маски продают по цене на 10% ниже средней рыночной, сообщила замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

Она рассказала, что «единая цена в метро – 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток», в аптеках и розничных магазинах маски стоят 30–53 рубля. По информации Минпромторга, средняя цена на маску в РФ – 34 рубля, передает ТАСС.

В цену входят стоимость части затрат на индивидуальную расфасовку, доставку масок и другие организационные мероприятия. 

«Мы осознанно пошли на убыточную продажу», – сказала Темникова.

«Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров «Компании инновационных технологий» Павла Спичакова пишут, что власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России.

Спичаков сообщил, что «КИТ» нарастила производство с начала года более чем в 2 раза, до 1 млн штук в сутки, а до конца года увеличит мощности до 2–3 млн. Москве сейчас в сутки нужно около 4 млн масок в день, передает РИА «Новости».

Маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости. В «систему здравоохранения отдают 2 млн масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 млн – в метро».

При этом приходится докупать маски на рынке, оптовая цена на них составляет 25–26 рублей за штуку. Покупка «КИТ» позволила сэкономить около 490 млн рублей в месяц.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин уточнил требования по ношению масок и перчаток.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / В Италии за сутки скончалось 766 человек, число заразившихся коронавирусом достигло 120 тыс.

23.04 / Финансист Козак: Снижение учетной ставки на два процентных пункта превзошло ожидания. Это серьезный шаг во времена нестабильности

08.04 / Эквадор попросил у РФ помощи в борьбе с коронавирусом

04.05 / Выйти из самоизоляции без стрессов: советы психолога

10.05 / Илон Маск по-русски обругал бывшего американского министра

22.04 / УАЗ начал выпускать автомобили скорой помощи

27.03 / Казахстан закрыл большинство предприятий

13.05 / Марсианскую воду признали непригодной для жизни

04.05 / Мбаппе хочет денег. Француз готов остаться в “Пари Сен-Жермен”

10.05 / В Харькове за сутки от коронавируса умерли две женщины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска