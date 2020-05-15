Зверополис

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15.05.2020, 0:42, Разное

Очистился ли мир настолько, что в города вернулись животные? Что с ними станет, когда люди снова выйдут на улицы.

Пока люди неделями сидят на изоляции, звери и птицы занимают пустые города. Отчасти это правда. Хотя многие из нас, вероятно, преувеличили способность «дикой природы» захватывать пространство, оставленное человеком. Два месяца карантина — это только для человека вечность, а для «дельфина в Венеции» (напомним, дельфин оказался уткой) — все-таки, наверное, еще маловато. Но все равно какие-то приключения диких зверей в городах успели случиться. «Новая» собрала истории из разных уголков мира и поговорила с экспертами-зоологами о том, чем обернется карантин для животного мира.

Утки у закрытого на карантин театра «Комеди Франсез». Фото: ReutersФРАНЦИЯУтки ходили за билетами в «Комеди Франсэз»?

Вот два молодых оленя гуляют днем по пустому парижскому пригороду Буасси-Сен-Леже 12 апреля. В 16-тысячном городке исключительно скучно, молодежи делать совершенно нечего. Олени подошли было к пиццерии, но оказалось, что и этот очаг культуры питания закрыт на замок. Покачав рогами, олени покинули город.

В Реймсе фотограф France-Presse заснял олененка на футбольном поле. Юниора можно понять: ФК «Реймс», еще недавно прозябавший в первой лиге, в этом сезоне был среди лидеров французского футбола. 1 апреля, когда новичок вышел на поле, еще не было известно о том, что чемпионат завершат досрочно (30-го) и «Реймсу» не суждено будет подняться в призеры.

Косуля в городе Туре, Франция. Ее вернули в лес, никто не пострадал. Фото: Police nationale d’Indre et Loire

СШАЛиса. Фото: Reuters

Крокодил в американском городе. Кадр Youtube

Пума на дереве во дворе жилого дома. Фото: Bruce Borowsky

ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛондон. Олени пришли

БЕЛЬГИЯ
Фото: EastNewsПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета



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