Наталья Сенчукова откровенно о свадьбе красавца-сына: Сейчас это в принципе невозможно

15.05.2020, 0:35, Разное

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин сейчас не выступают. Всему виной режим самоизоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Однако звезды не скучают. Они решили петь для поклонников в режиме онлайн в соцсети и давать интервью.

Компанию артистам составил их 21-летний сын Василий. Он вместе с родителями сидит на карантине. А еще с ними живет его возлюбленная – Дарья. Они давно встречаются, однако о свадьбе пока речи не идет. “Что такое свадьба? Это весело погулять, красиво одеться. Сейчас это в принципе невозможно. И непонятно, когда станет реально”, – развела руками Наталья Сенчукова.

Василий и Дарья еще не съехались. “Если бы у них, к примеру, был свой дом, быт – тогда да. А пока ребята живут то у нас, то у родителей Васиной девушки”, – сообщила певица.

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Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 12 Июн 2019 в 7:12 PDT

В Сети идет бурное обсуждение фотографий Василия. 21-летнего наследника Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой считают настоящим красавцем. Недаром молодой человек часто снимается в качестве модели. Однако не обходится без критики. Некоторые поклонники артистов не понимают, почему Василий до сих пор живет с родителями, а не самостоятельно.

Наталья пояснила, что Василий учится, а еще работает, причем тоже в музыкальной сфере. “Вася так же, как и мы, остался без работы, он ведь тоже занимается музыкой. Да, концертов у его коллектива особо пока нет, но, тем не менее, это тоже творчество. Сейчас сын ко всему прочему весь погружен в подготовку к защите диплома – в этом году он оканчивает МГИК”, – рассказала певица.