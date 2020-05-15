 

Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу “Маска”

15.05.2020, 0:35, Разное

Певице изначально не понравился огромный костюм Попугая, приготовленный для нее. Анна Плетнева даже упала в обморок.

Костюм мешал ей двигаться, а
огромный клюв закрывал глаза. Исполнительница чувствовала себя “чучелом”. Она хотела покинуть шоу “Маска” после первой репетиции. Однако в этом случае по контракту звезда должна была заплатить неустойку в размере пяти миллионов рублей.

В итоге Анна Плетнева пошла на хитрость, выдав максимум подсказок о себе, чтобы жюри побыстрее отправило ее домой. А увидев все по телевизору, она поняла, что шоу “Маска” – это интересно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Самый охраняемый секрет на ТВ&#55357;&#56846; (@maskantv) 30 Апр 2020 в 2:30 PDT

Напомним, что победителем шоу “Маска” стал молодой певец Анатолий Цой. Он выступал под маской Льва, одолев в финале Ларису Долину, которая скрывалась в образе Оленя.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Мнение: ЧП не районного масштаба

05.05 / Мнение: Шагами меряю нору (с)

06.05 / Леонид Агутин в кризис 1998 года потерял большую сумму денег

19.04 / Мнение: Пересмотр данных по смертности в Ухани

21.04 / Мнение: Подрыв танка под Песками

18.04 / Таиланд анонсировал введение чрезвычайного положения 26 марта

28.04 / В мечтах о Coachella: Хейли Бибер и Джейден Смит в рекламе Levi’s

03.05 / Новая версия раскладушки Samsung Galaxy Z Flip получит обновленный дизайн и функции

15.01 / Мнение: Ловушка для народа или что готовит нам будущее?

08.05 / “Очень душевно и трогательно”: Игорь Николаев и Валерией записали песню, посвященную юбилею Великой Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска