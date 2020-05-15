Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу “Маска”

15.05.2020, 0:35, Разное

Певице изначально не понравился огромный костюм Попугая, приготовленный для нее. Анна Плетнева даже упала в обморок.

Костюм мешал ей двигаться, а

огромный клюв закрывал глаза. Исполнительница чувствовала себя “чучелом”. Она хотела покинуть шоу “Маска” после первой репетиции. Однако в этом случае по контракту звезда должна была заплатить неустойку в размере пяти миллионов рублей.

В итоге Анна Плетнева пошла на хитрость, выдав максимум подсказок о себе, чтобы жюри побыстрее отправило ее домой. А увидев все по телевизору, она поняла, что шоу “Маска” – это интересно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Самый охраняемый секрет на ТВ�� (@maskantv) 30 Апр 2020 в 2:30 PDT

Напомним, что победителем шоу “Маска” стал молодой певец Анатолий Цой. Он выступал под маской Льва, одолев в финале Ларису Долину, которая скрывалась в образе Оленя.