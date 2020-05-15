Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу “Маска”
15.05.2020, 0:35, Разное
Певице изначально не понравился огромный костюм Попугая, приготовленный для нее. Анна Плетнева даже упала в обморок.
Костюм мешал ей двигаться, а
огромный клюв закрывал глаза. Исполнительница чувствовала себя “чучелом”. Она хотела покинуть шоу “Маска” после первой репетиции. Однако в этом случае по контракту звезда должна была заплатить неустойку в размере пяти миллионов рублей.
В итоге Анна Плетнева пошла на хитрость, выдав максимум подсказок о себе, чтобы жюри побыстрее отправило ее домой. А увидев все по телевизору, она поняла, что шоу “Маска” – это интересно.
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Напомним, что победителем шоу “Маска” стал молодой певец Анатолий Цой. Он выступал под маской Льва, одолев в финале Ларису Долину, которая скрывалась в образе Оленя.
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