Создан метод, который защитит кораллы от обесцвечивания

15.05.2020, 0:31, Новости дня

Учеными был разработан новый метод, который способен защитить коралловые рифы от изменения климата.

Обесцвечивание – это опасная болезнь, вызывающая рост температуры воды. Коралловые рифы постепенно приспосабливаются к потеплению, но скорость изменения климата быстрее темпов естественной адаптации кораллов. Во время обесцвечивания кораллы теряют окраску по причине отмирания эндосимбиотических водорослей. Водоросли семейства Symbiodiniaceae очень чувствительны к повышению температуры воды. Когда кораллы их теряют, они лишаются 90% питания и энергии, а их шансы на выживание практически равны нулю.

Специалисты вывели штаммы динофлагеллят Cladocopium goreaui, которые способны уберечь коралловые рифы от обесцвечивания. Во время эксперимента три из десяти штаммов смогли защитить коралл от обесцвечивания. По словам ученых, подобные результаты указывают на необходимость дальнейшего развития метода.