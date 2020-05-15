Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться

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15.05.2020, 0:31, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров способен помешать человеку сконцентрироваться.

Ученые сравнивали результаты теста на внимание у 51 добровольца. Первая группа испытуемых употребляла пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая – ела блюда, которые были приготовлены на подсолнечном масле.

Обнаружилось, что после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров результаты теста оказались хуже. По словам ученых, это может указывать на связь между этой жирной пищей и мозгом. Предыдущие исследования показывают, что жирная пища может вызывать воспаление во всем теле.



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