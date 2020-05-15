Разработано устройство, которое производит топливо из воды

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15.05.2020, 0:31, Новости дня

Ученые смогли разработать уникальное устройство, с помощью которого можно производить в больших объемах топливо из воды.

Результатом многолетней работы ученых стало создание уникального устройства. Команда специалистов представила устройство, которое необходимо только поместить в воду для производства топлива. Ученые отмечают, что во время этого процесса не генерируются другие вредные выбросы. Производство топлива осуществляется благодаря использованию редкого минерала перовскита, который используется для изготовления солнечных панелей.

Ученые отмечают, что недостатком разработки является ее дороговизна. На данном этапе ученые находятся в поиске альтернативных решений, чтобы сделать устройство более экономичным.



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