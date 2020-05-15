 

Зеленский продлил запрет российских соцсетей на Украине

15.05.2020, 0:30, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей на Украине.

Указ, который вводит в действие решение СНБО Украины, опубликован на сайте украинского президента. 

Запрет продлен на три года, передает ТАСС.

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

В частности, санкции ввели против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».

Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.



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