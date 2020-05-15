Мнение: Понять правильность выбора Китая в качестве партнера

15.05.2020, 0:20, Разное

Китайцы похваляются тем, что помогут России с оборудованием и персоналом для новой российской верфи, где должны строиться крупнотоннажные корабли.

В ответственный момент Китай сделал России щедрый подарок.

Российский военно-морской флот очень доволен. С таким партнером стоит дружить.

В течение длительного времени Соединенные Штаты рассматривали Россию как самую большую угрозу, и противостояние между двумя сторонами почти никогда не прекращалось. Хотя Россия обладает большой военной мощью, но отстает от Соединенных Штатов, между двумя странами, в этом отношении, по-прежнему существует большой разрыв. Кроме того, российская экономика всегда находится в плохом состоянии. Соединенные Штаты часто одерживают верх в борьбе с Россией, но, в то же время, перед лицом жесткой России Соединенные Штаты не смеют быть слишком высокомерными.

Если так будет продолжаться и дальше, то разрыв между США и Россией будет только расти. Российский военно-морской флот уже долгое время не получал новых боевых кораблей. Единственный авианосец, “Адмирал Кузнецов”, был поврежден и не может быть использован при проведении операций. Поэтому, под двойным давлением внешних забот и внутренних проблем, Россия начала активно сотрудничать с Китаем, пытаясь переломить ситуацию. Достигнутые в прошлом году гигантские энергетические договоренности между Китаем и Россией, имеют большое значение для экономического развития России.

Как известно, после распада Советского Союза ВМФ России унаследовал только один авианосец – “Адмирал Кузнецов”. Сегодня, этот и так недостаточно мощный ветеран вообще не может удовлетворить потребности российского военно-морского флота. Изменить эту ситуацию [самостоятельно] Россия бессильна, поскольку проектирование и строительство авианосца – это очень сложный процесс, а у России отсутствуют вспомогательные средства и даже современные верфи.

Однако в настоящее время Россия заказала в Китае 1000-тонный козловой и 800-тонный краны, Китай также направит соответствующий технический персонал для участия в строительстве российской верфи. Как гласит старая пословица: «Лучше научить человека ловить рыбу, чем просто давать ему её». В то же время, действия Китая показывают его искренность, и это также позволяет России понять правильность выбора Китая в качестве партнера.

На самом деле, отношения между Китаем и Россией немного похожи на отношения джентльменов – простые и прагматичные. Мы не можем игнорировать реальные трудности друг друга. В этом году исполняется 70 лет со дня установления китайско-российских дипломатических отношений. Я надеюсь, что совместными усилиями двух стран мир может стать более мирным и стабильным в новом году!

http://perevodika.ru/articles/1209237.html – цинк

https://copyfuture.com/blogs-details/20200514000613325ni9g01rm6vmkl68 – оригинал на английском