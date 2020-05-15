GP о рекации России на новую стратегию нацбезопасности – Москва пытается маргинализировать Варшаву в НАТО и ЕС

15.05.2020, 0:13, Новости дня

Несмотря на то, что Варшава давно воспринимает политику Москвы как главную угрозу для своей безопасности, российских политиков возмутило содержание новой стратегии безопасности Польши, пишет польский журналист Махал Потоцкий. Комментируя их высказывания в издании Gazeta Prawna, он отмечает, что цель подобного отношения состоит в том, чтобы союзники в Европе не воспринимали серьёзно ни Польшу, ни её восточную политику.



Reuters

Российские политики угрожают экономическим ответным шагом за то, что в новой версии стратегии национальной безопасности Польши РФ была прямо названа угрозой. В подписанном во вторник президентом страны Анджеем Дудой документе, который заменил стратегию 2014 года, слово «Россия» и её производные звучат восемь раз, пишет в издании Gazeta Prawna польский журналист Махал Потоцкий.

«Самой опасной выступает неоимперская политика властей Российской Федерации, реализованная также при использовании военной силы. Агрессия в Грузии, нелегальная аннексия Крыма*, а также действия в Восточной Украине нарушили базовые принципы международного права и поставили под сомнение столпы системы европейской безопасности», — говорится в документе. За этими словами стоит интенсивное расширение военного потенциала России, частые военные учения со сценарием конфликта с НАТО, гибридными действиями с целью дестабилизации структуры отдельных стран и обществ.

Автор статьи обращает внимание на то, что фигурирование РФ как угрозы в стратегии не должно никого удивлять, потому что Оборонительна концепция Польши 2017 года определяет действия РФ как угрозу главным образом для Польши и других стран региона. Этот документ выражает обеспокоенность постоянным ростом бюджета РФ на оборону и модернизацией вооружённых сил. Однако антироссийское содержание новой стратегии вызвало волну недовольства среди некоторых российских политиков, отмечает Махал Потоцкий.

Сенатор Владимир Джабаров назвал документ мечтами расширения польский империи до северных морей, в воплощении которых всегда мешала Россия. В свою очередь, его коллега Франц Клинцевич предложил российским властям перейти к более решительным действиям.

«Это слова на ветер», — говорит эксперт из Польского института международных дел Агнешка Легутская. «Экономические проблемы с Россией мы имеем уже с 2014 года с момента введения контрсанкций. Эти ограничения снизили уровень привлекательности российского рынка. Мы зарабатываем в два раза больше на экспорте в Чешскую республику, нежели в Россию. Я не думаю, что Кремль в состоянии ударить по Польше, введя ещё более жесткие ограничения, потому что они уже и так давно действуют. Наиболее уязвима в этом плане отрасль производства косметики, потому что для неё РФ выступает вторым по значимости иностранным рынком сбыта», — добавляет она.

Слабым местом Польши остаётся зависимость от поставок сырья из России, хоть она и стремится после 2022 года отказаться от продления долгосрочного газового контракта с Россией. «Перекрытие крана — особенно при таких низких ценах на сырьё — может более навредить самой России, которая нацелена на расширение своих рынков сбыта», — поясняет эксперт.

Второй тип реакции российских политиков — это проявление пренебрежения, подчёркивает польский журналист. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в новой стратегии национальной безопасности Польши просматривается яаное лоббирование интересов военно-промышленного комплекса и желание понравиться спонсорам из США. «Польше настолько хочется подчеркнуть свою значимость, что Варшава в своей доктрине нацбезопасности назвала политику РФ «главной угрозой» Польше. Характерно, что ни в одной российской доктрине Польша не упомянута. В Европе мы имеем дело с другими странами, игнорируя Польшу», — прокомментировал в свою очередь сенатор Алексей Пушков.

«Сложно сказать, что РФ нас игнорирует. Она скорее пытается маргинализировать нас в НАТО и ЕС. Цель демонстративно пренебрежительного подхода заключается в том, чтобы союзники Польши не воспринимали серьёзно ни восточную политику Польши, ни её саму», — резюмирует эксперт из Польского института международных дел Агнешка Легутская.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).