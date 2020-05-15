 

В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

15.05.2020, 0:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония. Всего в Москве скончались 1358 пациентов, у которых тесты на COVID-19 дали положительный результат, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в столице умерли 58 пациентов с коронавирусом.

Напомним, Москва первой в мире проведет массовый бесплатный скрининг на коронавирус.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые опустился ниже единицы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск

06.04 / США признали крайнюю нехватку медоборудования в больницах

31.03 / ФК «Динамо» решил помочь НИИ Склифосовского в борьбе с эпидемией

01.04 / Врач: Работающие с вирусами врачи не могут полностью исключить случаи инфицирования

26.03 / Коронавирус погубит Ford

14.05 / Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина в Багдад

06.05 / Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

02.05 / Хоккеист Арсен Хисамутдинов подписал контракт с “Монреалем”

05.05 / Российские военные устроили для ветерана Великой Отечественной персональный парад

22.04 / Минобрнауки отреагировало на разговоры об отмене ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска