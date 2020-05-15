В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

15.05.2020, 0:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония. Всего в Москве скончались 1358 пациентов, у которых тесты на COVID-19 дали положительный результат, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в столице умерли 58 пациентов с коронавирусом.

Напомним, Москва первой в мире проведет массовый бесплатный скрининг на коронавирус.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые опустился ниже единицы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.