 

Росавиация предложила не пускать в самолёты пассажиров с температурой

15.05.2020, 0:04, Новости дня

Росавиация подготовила проект поэтапной отмены ограничений для авиаотрасли. В случае принятия документа на первых двух этапах пассажиров обяжут носить маски и перчатки на протяжении всего полёта, а перед посадкой на борт у них будут проверять температуру.

О проекте документа сообщило агентство "РИА Новости". На перелётах дольше трёх часов пассажирам предложено менять маски. В течение всего полета будет сохраняться режим "пристегните ремни", вставать со своего места можно будетпроект только в туалет. Вызов бортпроводника будет разрешён только в ситуациях, влияющих на безопасность полета, состояние здоровья и при угрозе для жизни.

Пандемия коронавируса катастрофически сократила рынок авиаперевозок. Снижение пассажиропотока российских аэропортов упало больше чем на 90 процентов. Однако с 1 июня возобновить полёты планирует лоукостер "Победа", а в четверг газета "Ведомости" сообщила, что гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев попросил президента России Владимира Путина смягчить ограничения в регионах, где действует карантин для прилетающих из Моск

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