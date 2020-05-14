В США сенатор, которого подозревают в незаконной продаже акций, подал в отставку с поста главы комитета

14.05.2020, 23:55, Новости дня

Член Сената США от Республиканской партии Ричард Берр 14 мая объявил журналистам, что подал в отставку с посла главы комитета по разведке, об этом сообщил телеканал CNN.

Этому предшествовало начало расследования ФБР о продаже Берром крупных пакетов акций в преддверии кризиса на биржах, вызванного пандемией коронавируса. По данным Los Angeles Times, сенатор провел 33 сделки на суммы от $628 тыс. до $1,7 млн. Это случилось 13 февраля, за неделю до начала обвала фондового рынка. Следователи выясняют, использовал ли Берр инсайдерскую информацию, полученную в качестве главы парламентского комитета.

Сенатор заявил прессе, что намерен всячески содействовать расследованию и что ничего дурного в его биржевых операциях не было. Он не собирается покидать комитет и Сенат, однако считает, что должен покинуть пост главы комитета, чтобы “не отвлекать коллег от напряженной работы”.

Глава сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что полномочия Берра истекают вечером 15 мая. Кто станет новым руководителем одного из ключевых комитетов верхней палаты, пока неизвестно.

В последнюю неделю февраля из-за опасений инвесторов на фоне вспышки коронавирусной инфекции мировые фондовые рынки потеряли около $5 трлн. 12 марта крупнейшие фондовые индексы США обвалились еще более чем на 7%, что было связано с решением президента Дональда Трампа о запрете прямого авиасообщения между Соединенными Штатами и странами континентальной Европы в рамках борьбы с пандемией.