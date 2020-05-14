 

Глава европейского бюро ВОЗ призвал готовиться ко второй, более смертельной, волне коронавируса

14.05.2020, 23:55, Новости дня

Европейский странам следует готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции осенью или зимой, заявил в комментарии The Telegraph директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его мнению, вторая волна COVID-19 может стать более смертельной, чем нынешняя.

Клюге призвал европейские страны “сохранять бдительность”, несмотря на снижение числа смертей и новых случаев заболевания в последние недели, готовить национальные системы здравоохранения ко второй вспышке, а также наращивать потенциал тестирования и отслеживания контактов инфицированных.

Он отметил, что сейчас Европа “находится на распутье” и индивидуальные действия каждого человека “определяют, по какому пути мы пойдем”.

Клюге добавил, что недоверие к властям и разнообразные теории заговоров наносят серьезный ущерб усилиям по борьбе с коронавирусом.

Директор регионального бюро ВОЗ предупредил, что центр эпидемии в Европе сместился в восточные страны: Россию, Украину, Беларусь и Казахстан. Он подчеркнул, что “некоторые страны говорят: “Мы не такие, как Италия”. “А через две недели – бум! Мы должны быть очень, очень осторожны”, – заключил чиновник.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире подтверждено 4,4 млн случаев инфицирования COVID-19, из низ умерло 300 тыс. человек, более 1,56 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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