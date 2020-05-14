На переговорах контактной группы Украина настаивала на доступе ОБСЕ ко всей территории страны – Офис президента

14.05.2020, 23:55, Новости дня

Обновленная делегация Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании 14 мая, которое прошло в формате видеоконференции, отметила важность беспрепятственного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории страны. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины, которое опубликовала пресс-служба главы государства.

“Украина поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях. Украина, несмотря на карантинные мероприятия, со своей стороны полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста и всячески способствует этому”, – отметили в ОПУ.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях могут пройти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ.

“Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины”, – подчеркивается в сообщении.

Отмечалась важность выполнения договоренностей лидеров “Нормандской четверки”, достигнутых во время саммита в Париже, особенно – необходимость выполнения требований безопасности и соблюдения режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы ТКГ, сообщила пресс-служба.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате “всех на всех”, заявляют в ОПУ. Также подчеркивалась необходимость открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения. “КПВВ в Золотом [Луганской области] обустроено и готово к работе в любое время”, – отмечено в пресс-релизе.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической подгруппы ТКГ, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе. Возглавляет украинскую делегацию по-прежнему бывший президент Леонид Кучма, что “должно обеспечить преемственность и незыблемость украинских позиций”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).