Мнение: Все гениальное просто: примитивнейшее ограбление на 23.7 миллиона (видео)

14.05.2020, 23:55, Разное

Бизнесмен (деловой человек, а по-французски «дело» или «бизнес» – аffaire) договорился о продаже крупной партии медицинских масок. 2 миллиона масок за 23.7 млн рублей. Товар ходовой. Мошенников в этой сфере полно. Бизнесмен-аферист и успокоил покупателя. Деньги вы кладете в банковскую ячейку, ключик вам, уважаемый, не извольте беспокоиться. Как маски придут, денежки нам и отдадите.

«Без проблем», – ответил участник сделки. Это же лучше аванса. Аванс могут украсть. Ключик и деньги у него в ячейке, пока он не получит маски. Гарантия! Вот только эту ячейку уже арендовали ранее. И не просто так.

Произвели закладку полной суммы (23.7 миллиона рублей) в ячейку банка – он же и заложил. Ключик забрал себе. И довольный ушел – ждать свою партию масок.

От ячейки же раньше очень просто сделали дубликат ключика – второй, в обычной палатке «ключника». Ее же ранее уже арендовали вместе с ключиком. И через час после договора на поставку бизнесмен-аферист вернулся с дубликатом ключика и снял денежки.

Ну и потом пришла полиция и забрала его из дома со съемной квартиры в СИЗО за кражу 23.7 млн рублей. Он думал, в банке нет камер?! Чем он вообще думал? Или просто убежать не успел?

Этот тип еще и соучастников не сдает… пока что. Или что-то тут не так?

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