Доказана эффективность эссенциальных фосфолипидов в терапии неалкогольной жировой болезни печени

14.05.2020, 23:54, Разное

Анализ данных реальной медицинской практики был использован для изучения клинической эффективности эссенциальных фосфолипидов (Эссенциале® Форте Н) в лечении пациентов с жировой болезнью печени и сопутствующими кардио-метаболическими заболеваниями.

В исследовании приняли участие 2843 взрослых пациентов с диагностированной жировой болезнью печени и одним из 4х сопутствующих заболеванию состояний: сахарный диабет 2-го типа, избыточный вес/ожирение, повышенный холестерин, повышенное артериальное давление.

В течение 6 месяцев пациенты получали эссенциальные фосфолипиды в качестве дополнительного компонента терапии.

Согласно результатам проведённого исследования, применение Эссенциале® форте Н сопровождалось улучшением картины УЗИ печени у 69,9% пациентов через 3 месяца терапии и у 81,4% – через 6 месяцев. УЗИ показали уменьшение жировых капель в клетках печени, а также снижение лабораторных показателей крови (АЛТ и АСТ). При этом эффективность проводимой терапии не зависела от количества сопутствующих кардиометаболических патологий и всегда оставалась высокой. Проведённое исследование подтвердило клиническую эффективность и благоприятный профиль безопасности Эссенциале форте Н в рутинной клинической практике у пациентов с НАЖБП и сопутствующей кардиометаболической патологией.

Таким образом, Эссенциале® форте Н – единственный препарат для печени, подтвердивший свое влияние на жировую болезнь печени в научном исследовании подобного уровня.

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О НАЖБП

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – состояние, при котором в клетках органа накапливается избыточный жир. Часто НАЖБП сопровождается метаболическими и сердечно-сосудистыми нарушениями: ожирение или лишний вес, диабет 2-го типа, повышенный холестерин, гипертония и пр. Сегодня 37,3% взрослого населения РФ страдает от данного заболевания, которое увеличивает риск сердечно-сосудистой смерти в 3 раза. При отсутствии своевременной терапии и коррекции образа жизни НАЖБП может привести к рубцеванию тканей печени – фиброзу и в последствии к циррозу печени.

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