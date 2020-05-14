Стало известно, за какие слова Брэд Питт вымаливал прощение у Дженнифер Энистон

14.05.2020, 23:53, Разное

Брэд Питт глубоко оскорбил Дженифер Энистон неправдивыми словами об их браке. Потом актер пожалел о собственных словах и вымаливает прощение у знаменитости.

После расставания Дженифер Энистон с Брэдом Питтом у актрисы остается много причин обижаться на эбывшего мужа. Из-за его измен с Анджелиной Джоли и обмана, что союз распался не из-за этого романа, экс-супруги длительное время не желали видеть друг друга.

Как выяснилось, сильнее всего актрису оскорбила не вероломность бывшего мужа, а его небрежное отношение к их союзу и слова о том, что все то время он был несчастлив. В 2011 году изданию Parade Питт признался, что чувствовал себя жалким. Он понял, ему не попадается интересное кино, где можно сниматься, поскольку он проживает скучную жизнь. Знаменитость считал, его брак с Энистон тоже виноват в этом. Тогда же Брэд Питт заявил, он удовлетворен тем, что бросил супругу ради Анджелины Джоли.

Для Дженифер Энистон эго слова стали настоящим ударом. В тот период актриса уже не волновалась из-за расставания, но не понимала, как можно убрать из жизни 5 лет отношений и говорить, что никогда не любил жену.

Через 4 года Брэд Питт пожалел о своих словах, которыми обидел Дженифер Энистон. Актер стал вымаливать у нее прощение и оправдываться, мол, она осталась его подругой, а их отношения он ценил. Знаменитость признал собственную вину в своей скучной жизни и отметил, что сам несет за это ответственность.

Благодаря “покаянию” звезды Голливуда бывшие супруги помирились через 11 лет после расставания и начали общение. Кортни Кокс, подруга Энистон, дала Брэду Питту телефон экс-супруги, и он принес извинения за свои слова.