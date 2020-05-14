Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч

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14.05.2020, 23:50, Новости дня

Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество заразившихся COVID-19 — свыше 4,4 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 1,4 миллиона человек. На втором месте в статистике РФ — свыше 252 тысяч подхвативших вирус. Замыкает тройку Великобритания — больше 234 тысяч заболевших.

По данным оперштаба на 14 мая, в РФ за минувшие сутки зафиксировано менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. У более чем 4 тысяч новых пациентов заболевание протекает без клинических проявлений.



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