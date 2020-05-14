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14.05.2020, 23:50, Новости дня

Свердловская область переходит к первому этапу послабления режима самоизоляции. Обсуждению деталей постепенного снятия ограничений было посвящено сегодняшнее заседание членов областного правительства.

С 19 мая работу возобновят многие предприятия региона, в том числе торговые. Закрытыми для посещения останутся фудкорты и развлекательные зоны. Ограничения будут сняты с парков и скверов. Таким образом, люди смогут выйти на прогулки, заняться спортом, отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Естественно, с соблюдением антивирусной дистанции и в индивидуальном режиме.

По-прежнему под запретом остаются массовые спортивные мероприятия, концерты, будут закрыты выставки. Жители Урала не смогут посетить салоны красоты, массажные кабинеты, бани. Сохраняется масочный режим в общественных местах, а жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Продажа алкоголя после 19:00 запрещена. Особое внимание будет уделено районам с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в том числе, это Екатеринбург.

За последние сутки 64 новых случая заражения зафиксированы на Среднем Урале. Всего с начала пандемии заболело 2362 человека. У 19 пациентов состояние тяжелое. Выздоровели 574 уральца.

Правительство региона готовит комплекс мер, необходимых для поддержания разных сфер жизни после завершения пандемии, сообщает ГТРК "Урал".

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ГТРК "Урал"



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