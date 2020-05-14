Умер скульптор Роман Шустров, который создал “Петербургского ангела”

14.05.2020, 23:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге умер скульптор Роман Шустров. Об этом сообщил депутат заксобрания Борис Вишневский.

“Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю “Петербургского ангела”, – написал он в фейсбуке.

Как сообщают “Известия”, Шустров попал в больницу 5 мая в тяжелом состоянии. У него держалась высокая температура. В последнюю неделю Шустров находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Издание Gazeta.ru сообщает, что Шустров попал больницу с двусторонней пневмонией

Роман Шустров – создатель скульптуры “Петербургский ангел” в Измайловском саду Петербурга. Памятник был установлен в 2012 году. По задумке автора, “Петербургский ангел” посвящен пожилым людям, их доброте и стремлению помогать людям.