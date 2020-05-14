 

Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии

14.05.2020, 23:30, Новости дня

В РФ приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.

Самолет Ил-76 «с военнослужащими и специальной военной техникой» приземлился на аэродром Чкаловский в Московской области, передает РИА «Новости».

Напомним, первые российские военные вернулись из Италии в пятницу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Австралия вслед за США обвиняет Китай в сокрытии данных по COVID-19

09.05 / В Мьянме объявили о прекращении огня для борьбы с коронавирусом

17.04 / Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

22.04 / Николаевская область в лидерах по распространению COVID-19 – Офис президента

28.03 / Резников: Козак – сильный, опытный и очень непростой человек

25.04 / Патриарх Кирилл направил гуманитарную помощь в итальянскую Апулию

15.04 / В РФ увеличили цены на автомобили Infiniti

03.04 / Продавца «справок» для передвижения при карантине задержали в Петербурге

21.04 / Нарушителей карантина с ОРВИ собрались штрафовать наравне с москвичами с коронавирусом

07.04 / Чемпион мира разгружает грузовики с крупами и развозит продукты пожилым людям на самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска