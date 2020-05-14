Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии

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14.05.2020, 23:30, Новости дня

В РФ приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.

Самолет Ил-76 «с военнослужащими и специальной военной техникой» приземлился на аэродром Чкаловский в Московской области, передает РИА «Новости».

Напомним, первые российские военные вернулись из Италии в пятницу.



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