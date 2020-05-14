 

Мнение: Путин обманул?

14.05.2020, 23:28, Разное

Путин пообещал медикам, работающим с коронавирусными пациентами, стимулирующие надбавки. Врачам – дополнительные 80 тыс. рублей в месяц, медсестрам – 50 тыс. рублей, водителям и фельдшерам скорой помощи – 25 тыс. рублей. Пообещал на всю страну во время телеобращения к народу еще 8 апреля.

Прошел месяц, но медики, работающие с коронавирусными пациентами, получили не доплаты, а дырки от бублика.

В Мурманской области, например, где вместо обещанных Путиным 80, 50 и 25 тысяч, медики получили 140‒250 рублей. Не тысяч, а именно рублей.

Не пойму, это чиновники на местах решили поглумиться над медиками? Решили целевые деньги, выделеные медикам, работающим с коронавирусными пациентами, направить на другие цели, распилить, умыкнуть и пр…?
Или это откровенный саботаж с целью дискредитации Путина? Это же Путин обещал. А значит, Путин и обманул?

Фотографии и расчтетные врачи мурманских медиков отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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