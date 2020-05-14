Глава Роспотребнадзора объявила об остановке роста числа заболевших коронавирусом

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14.05.2020, 23:25, Разное

Рост числа заразившихся коронавирусом в РФ остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал ведущий телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказала она.

Как объяснила Попова, уже на протяжении 11 дней темп роста числа новых заболевших незначителен: ежедневно в стране выявляют порядка 10 тысяч новых случаев заражения. Несколько дней назад президент Владимир Путин сообщил, что в стране скоро может начаться первый этап смягчения режима ограничений, и объявил о завершении периода нерабочих дней.

Власти некоторых российских регионов уже приняли решение о смягчении ограничительных мер, введенных для профилактики распространения пандемии. Так, например, поступили руководители Свердловской и Мурманской областей. В Москве пока что большинство ограничений продолжает действовать: по мнению столичных властей, отменять их еще рано. В городе до сих пор действует режим всеобщей самоизоляции, предприятия общепита и сферы услуг остаются закрытыми.

На сегодняшний день в стране уже более 252 тысяч заболевших коронавирусом, более 2300 пациентов с COVID-19 скончались. По данным института Джонса Хопкинса, РФ занимает второе место по числу заразившихся после США.

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Источник: Новая газета



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