 

«Кудрявцева — брюнетка!»: Гоша Куценко поделился архивным снимком из 90-х

14.05.2020, 23:09, Разное

Гоша Куценко на своей странице в социальной сети Instagram поделился архивным снимком из своей юности. Вместе с артистом запечатлены Лера Кудрявцева с непривычно темными волосами и Игорь Верник.
Гоша Куценко в описании под снимком отметил, что кадр сделан в 1996 году. Певец понял, «в 90-х они были вампирами», поскольку у всех артистов на снимке белый цвет лица, и до этого времени они почти не изменились. Только Кудрявцева тогда являлась эффектной брюнеткой. Актер поинтересовался у подписчиков о том, все ли «Вампы» пребывают на самоизоляции или уже работают.

Поклонники в комментариях оценили снимок артистов. Гошу Куценка сравнили с Владимиром Лениным, а Леру Кудрявцеву – с Ольгой Бузовой. «Какие смешные!», «Ещё какими вампами были!» – умилялись подписчики. Многие особенно оценили вид телеведущей: «Какая красотка по центру», «Вамп – только Кудрявцева, все постарели, кроме нее».



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