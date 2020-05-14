 

Мнение: Власть скрывает прошлое

14.05.2020, 23:05, Разное

На связи писатель Веллер о "страшных тайнах советской истории". Смотреть где-то с 8-й минуты.

Как не трудно догадаться, перед вами хорошо известный фейк, который в свое время распространял https://colonelcassad.livejournal.com/5229221.html главред "Дилетанта" Дымарский.

Когда Дымарского поймали на распространение этого фейка, он чудесно оправдывался https://colonelcassad.livejournal.com/5232986.html тем, что это не фейк, а "информационный продукт с правдивым содержанием, который пародирует реальный советский плакат", и "даже если это и фейк, то в ответ на фейк "о дипломатическом триумфе СССР". В общем, Дымарский был прекрасен в таком самозаголении. И Веллер устремился к тем же высотам.

Иронично, что Веллер предваряет демонстрацию фейка рассуждениями о том, что надо докапываться до правды.
Еще более иронично выглядят комментарии к подобному:

Вот такими должны быть преподаватели истории! Только факты, только правда…и никакой пропаганды! Браво, Михаил Иосифович!

Михаил Веллер один из самых адекватных и объективных политиков!!

Спасибо, прослушал с необычайным удовольствием! Всё строго выверено и правдиво.

Слушал 10 раз. Бесценная информация.

Очень интересный и познавательный выпуск!
Вам бы по телевидению передачу вести, Михаил Иосифович! Мало осталось в время умных людей, способных так красиво и доступно передать такой багаж знаний.

Снимаю шляпу! С каждым годом Веллер умнее и умнее. С ним спорить невозможно.

Самый честный и порядочный человек в мире!

Уфф!!! Михаил Иосифович, так нельзя! Вы просто нокаутировали…Вся история Второй мировой за 25 мин. чистого времени! И ведь ни к чему не придраться: всё аргументированно, логично, просто, доходчиво, а главное, точно! "Скорострельность' изложения потрясающая!

Правда, живите по правде! Только Веллер спасет отечественную историографию второй мировой войны от лжи и фальсификаций.

Источник: Colonel Cassad



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