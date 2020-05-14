SRF – из-за коронавируса страну бургеров и стейков поразил мясной кризис

14.05.2020, 22:55, Новости дня

Эпидемия коронавируса ударила по американской мясоперерабатывающей промышленности, пишет SRF. Из-за большого количества заражений работников были временно закрыты многие мясокомбинаты. В результате на рынке возник дефицит, а фермеры массово усыпляют животных, потому что не знают, что с ними делать, рассказывает швейцарский телеканал.

На примере кризиса на американском рынке мяса становится понятно, что речь идёт не только о здоровье, но и об экономике. Сразу нескольким крупным мясоперерабатывающим заводам пришлось закрыться, потому что слишком большое количество работников заразилось коронавирусом. В результате возник дефицит, а президент Трамп потребовал немедленно снять карантин. По-видимому, в стране бургеров и стейков мясокомбинаты считаются системообразующими предприятиями. Сюжет Томаса фон Грюнигена.

В одном только этом мясоперерабатывающем заводе в Айове коронавирус нашли более чем у 1000 работников. Они идут на работу с большими опасениями.

РАБОТНИК ЗАВОДА: Все боятся. Но что мне делать? Мне нужны деньги.

В огромных скотобойнях люди работают в тесноте, стоя плечом к плечу. Только со временем мясоперерабатывающие заводы усилили меры предосторожности. По сообщениям в СМИ, во всей стране умерло больше 50 работников. Пандемия выявила старые проблемы американской мясной промышленности, объясняет Кэролайн Димитри, эксперт по продуктам питания из Нью-Йоркского университета.

КЭРОЛАЙН ДИМИТРИ, эксперт по продуктам питания из Нью-Йоркского университета: Это и так тяжёлая работа, несчастные случаи — не редкость. Заводы спроектированы таким образом, чтобы как можно быстрее обрабатывать максимум мяса. Здоровью работников не уделяется практически никакого внимания. Главное, чтобы ценник на мясо в магазине был как можно ниже.

Некоторые большие мясообрабатывающие центры временно закрыты. Из-за этого фермеры не могут поставить своих животных, и им приходится их убивать.

КРИС БОМГААРС, эксперт по рынку мяса из компании EveryPig: На данный момент производителям в стране приходится массово усыплять животных. Их десятки тысяч. Фермеры не знают, что с ними делать. Сердце разбивается, когда на это смотришь.

Американские потребители ощущают первые признаки дефицита, потому что важные мясоперерабатывающие заводы закрыты. К примеру, сети ресторанов быстрого питания Wendy’s пришлось временно убрать некоторые продукты из своего ассортимента.

КЭРОЛАЙН ДИМИТРИ: Я не думаю, что мясо в стране закончится. До этого вряд ли дойдёт. Но не исключено, что потребители не смогут найти именно то мясо, которое им бы хотелось. И им придётся взять что-то другое.

Президент Трамп выпустил декрет о возобновлении переработки мяса против воли профсоюзов, которых беспокоит здоровье работников.

Дата выхода в эфир 13 мая 2020 года.