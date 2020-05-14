“Дюймовочка из жизни”: Как выглядит 17-летняя Кенади Журден-Бромли с весом 10 кг

14.05.2020, 22:53, Разное

Кенади Журден-Бромли прозвали «канадской дюймовочкой» из-за редкой врожденной патологии. Девушка весит 10 килограмм в 17 лет, но может жить полной жизнью и чувствовать себя счастливой.

После выхода на экраны кинофильма Lep режиссера Эллен Смит многие захотели разыскать главную героиню картины. У Кенади Журден-Бромли редкая врожденная патология, которая называется примордиальная карликовость, возникшая при зачатии. Из-за болезни ее вес – 10 килограмм, а внешнее сходство со сказочным существом – эльфом.

Родители через некоторое время после зачатия поняли, что беременность не будет обычной, так как у матери отсутствовал живот. Доктора, которые обследовали женщину, видели лишь нормальные анализы и не понимали, что делать. Через несколько месяцев жительница появилась в роддоме с внешним видом, не свидетельствующим о беременности, и без особых сложностей родила девочку.

Кенади Журден-Бромли родилась 13 февраля с весом меньше килограмма и с ростом 27 сантиметров. Доктора отправили малышку в специальный бокс и рассказали родителям о том, что она может не выжить, но девочка крепла, хотя оставалась очень маленькой.

Сейчас, в свои 17 лет, Кенади Журден-Бромли – знаменитость, она оказывает помощь людям и просит их верить в чудеса, имеет дар открыть человеческое сердце. Девушке нравится работать на съемочной площадке, она очень трудолюбива и скоро закончит школу. В будущем хочет трудиться в кинематографии.



Сейчас девушка ходит в обычную школу, и все тепло к ней относятся. После выхода фильма ее популярность увеличилась, люди стали просить автограф.