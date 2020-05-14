Администрация тюрьмы отказалась брать пробы у Ярошенко на коронавирус

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14.05.2020, 22:48, Новости дня

Администрация тюрьмы «Данберри», в которой содержат российского летчика Константина Ярошенко, выдала заключенным по три маски для защиты от коронавируса, сообщила жена заключенного Виктория Ярошенко.

Она отметила, что в исправительном учреждении сложилась неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса, при этом администрация не спешит брать пробы у Ярошенко на коронавирус.

«Выдали им по три маски – две самодельных и одну медицинскую. Вот и вся помощь», – сказала супруга россиянина, передает ТАСС.

В апреле Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, сообщил, что его сокамерник умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Он также заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом. После этого сообщалось, что Ярошенко с симптомами COVID-19 направили на медобследование.



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