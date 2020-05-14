США помогают Украине в борьбе с пандемией COVID-19

14.05.2020, 22:45, Новости дня

КИЕВ – С момента вспышки пандемии COVID-19 США предоставили Украине гуманитарную помощь, оборудование и техническую поддержку на сумму 14,5 миллионов долларов. Об этом говорится 14 мая в видеообращении посольства Соединенных Штатов в Украине в Фейсбуке.

«Украина, Соединенные Штаты и весь мир ведут беспрецедентный бой против пандемии COVID-19, и Соединенные Штаты стоят на передовой в предоставлении поддержки странам во всем мире для преодоления этой смертельной угрозы», – отметила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Она отметила, что США тесно сотрудничают с Украиной, чтобы обеспечить необходимыми ресурсами для решения проблем, связанных с COVID-19.

Исполняющая обязанности директора миссии USAID в Украине Сюзан Кутор в видеообращении подчеркнула, что сотрудничество охватывает много секторов в сфере охраны здоровья и мониторинга, отслеживания случаев и тенденций заболеваний COVID-19, в сфере создания лучших условий для местных учреждений охраны здоровья, помощь медицинским учреждениям.

Она отметила, что незащищенной части населения Украины, включая мигрантов и беженцев будет предоставлено 2,4 миллиона долларов в качестве продуктов питания и предметов первой необходимости. Помощь для этих категорий населения придет через волонтерские инициативы и областные администрации.

«Мы также делаем свой вклад в то, чтобы помочь украинцам объединится в это непростое время благодаря онлайн-концертам, на которых представлена музыка украинских деятелей. Американцы и украинцы вместе в этот сложный период. Мы будем продолжать партнерство с Украиной и будем предоставлять поддержку для общей борьбы с заражением COVID-19», – отметила Сюзан Кутор.

Общая стоимость ресурсов помощи, предоставленных Украине со стороны Соединенных Штатов за последние двадцать лет, достигает пяти миллиардов долларов, из них 362 миллионов – помощь в сфере здравоохранения, сообщает посольство США в Украине.

Уровень пандемии в Украине

Политолог Олег Лисный говорит о том, что в Соединенных Штатах хорошо понимают проблемы обеспечения украинской медицины средствами борьбы с распространением коронавируса.

«Эта помощь из Соединенных Штатов идет для того, в том числе, чтобы расширить защиту и тестируемость коронавирусной инфекции. Наши зарубежные партнеры таким образом пытаются подтолкнуть власть к более действенной борьбе. Сегодня так выходит, что мы, к сожалению, копируем западные методы, а не используем необходимые нам прогрессивные методики. В официальном Вашингтоне также понимают, что у нас дыра в бюджете и неопределенность в сотрудничестве с МВФ», – говорит Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что поддержка со стороны американского народа и правительства в предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом – это демонстрация высокого уровня отношений между США и Украиной.

«Это дружественный жест, проявление партнерских отношений между властями и государствами. А также это сигнал для России в том, что западные партнеры не оставляют Украину один на один и предоставляют помощь», – подчеркивает Олег Лисный.

Борьба с COVID-19 без паники

Директор Института информационного общества Ярослав Павловский отмечает, что помощь Соединенных Штатов демонстрирует направление, в котором нужно действовать в период коронавируса.

«Те, расчеты, которые делаются этой политической командой для тестирования коронавируса в стране, не несут в себе ни системы, ни понимания ситуации. Если идти по схеме, по которой идут развитые страны, там нужно увеличивать тестирование и дотировать прямых потребителей, граждан, которые остались без работы, – мы этого не можем сделать. Сегодняшняя помощь США – это демонстрация поддержки моральной и психологической. Но утверждать, что это реальный объем помощи, который нужен Украине – неправильно», – говорит Ярослав Павловский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что важным вопросом для определения величины помощи является понимание украинской властью, какой должен быть объем помощи, медтехники, финансирования для борьбы с коронавирусом.

«Количество тестов, которое каждый день делается, не позволяет говорить о какой-либо статистической информации. Сегодня очень важно создать протоколы поведения в чрезвычайной ситуации: каким образом должен работать детсад, предприятия, транспорт в условиях коронавируса, а не закрывать всех одинаково, на двери вешать амбарный замок, и, если ничего плохого не произойдет за месяц, дальше строить страну», – отмечает Ярослав Павловский.

Решение, которые принимала украинская власть за последние два месяца, по его словам, демонстрируют «панический подход к решению проблем в чрезвычайной ситуации».

«Коронавирус COVID-19 – это только первая волна, осенью будет – вторая, потом еще другие будут. Страна не можем себе позволить каждый раз панически реагировать», – подчеркивает Ярослав Павловский.

Помощь, как жест «доброй воли» в период пандемии

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько называет «жестом доброй воли» помощь США Украине.

«В тяжелую минуту поддержать партнера, особенно, учитывая, что в Соединенных Штатах ситуация непростая, тем ценнее эта помощь для Украины, как стране небогатой со сложной экономичной ситуацией. Американская помощь, в отличие от европейской, будет предоставлена сразу, без растяжки во времени, срочно. Это то, что нужно сейчас Украине», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он указывает на сложность в понимании реальной ситуации с коронавирусом в Украине, поскольку «количество тестов, сделанных на тысячу человек, меньше, чем в любой другой стране Европы».

«Однако, учитывая смертельные случаи и заполняемость больниц, можно сказать, что в Украине более-менее вовремя были введены карантинные мероприятия. Власть смогла это сделать, и пандемия проходит не так тяжело, как это могло бы быть», – подчеркивает Максим Хилько.

Он считает, что Украина должна анализировать ситуацию и выходить из карантина продуманно, как это делают европейские страны.