Источник: США обдумывают санкции в ответ на поставки топлива из Ирана в Венесуэлу

14.05.2020, 22:45, Новости дня

Соединенные Штаты обдумывают меры, которые можно принять в ответ на поставки топлива из Ирана в Венесуэлу, сообщил в четверг анонимный высокопоставленный источник в администрации президента Дональда Трампа.

По словам источника, США «с высокой степенью уверенности» полагают, что правительство Николаса Мадуро платит Ирану за топливо огромные суммы.

«Это считают нежелательным не только Соединенные Штаты, но и весь регион. Мы обдумываем, какие меры можно принять», – отметил источник, не уточнив, о каких именно мерах идет речь, но добавив, что возможные варианты будут переданы на рассмотрение президенту Трампу.

В отношении нефтяных секторов Ирана и Венесуэлы уже действуют жесткие санкции со стороны США.

По данным мониторингового ресурса Refinitiv Eikon, из иранского порта в сторону Венесуэлы направляется по меньшей мере один танкер с топливом, что может помочь стране справиться с острой нехваткой бензина.

Следующий под иранским флагом танкер Clavel в среду прошел через Суэцкий канал. В конце марта на него погрузили топливо в иранском порту Бендер-Аббас.

Еще четыре судна с иранскими флагами, на которые погрузили топливо в том же порту или его окрестностях, готовятся пересечь Атлантический океан, пройдя через Суэйцкий канал. Согласно мониторинговым данным, их конечный пункт назначения пока не обозначен.

По словам знакомого с ситуацией источника, один из танкеров, Fortune, фигурирует в списке судов, которые должны зайти в венесуэльский порт. Представители венесуэльской оппозиции также сообщают, что, по их сведениям, все пять танкеров направляются в Венесуэлу.

Как отмечает источник в американском правительстве, тот факт, что Венесуэле пришлось обратиться за топливом к Ирану, свидетельствует об «отчаянии» правительства Мадуро.