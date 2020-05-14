США могут снова включить Кубу в список стран – спонсоров терроризма – Reuters

14.05.2020, 22:42, Новости дня

США рассматривают вопрос о возвращении Кубы в список государств – спонсоров терроризма. Об этом 14 мая агентству Reuters заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа.

Собеседник отметил, что это связано с ролью Гаваны в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро и предоставлением убежища членам колумбийской повстанческой группировки ELN.

Он назвал вероятность повторного причисления Кубы к спонсорам терроризма очень высокой. Источник считает, что это может произойти до конца текущего года.

Напряженные отношения между США и Кубой установились с 1961 года, когда Вашингтон оказал активную поддержку кубинским эмигрантам, пытавшимся свергнуть Фиделя Кастро.

Только в конце 2014-го – начале 2015 года при президенте США Бараке Обаме и президенте Кубы Рауле Кастро страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Тогда же Конгресс США по просьбе Обамы исключил Кубу из перечня государств – спонсоров терроризма.

В июне 2017 года новый президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации Спо нормализации отношений с Кубой. С 9 ноября 2017 года США усиливают санкции против Кубы. Министерство финансов США запретило гражданам, находящимся под юрисдикцией США, проводить финансовые операции со структурами, которые контролируются или действуют от лица кубинской армии, разведки и спецслужб.

Очередные ограничительные меры США против Кубы вступили в силу 5 июня 2019 года.