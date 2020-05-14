Сытник обжаловал в ЕСПЧ решение суда, которым его признали коррупционером

14.05.2020, 22:42, Новости дня

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что направил жалобу в Европейский суд по правам человека на решение украинского суда, которым он был оштрафован за незадекларированный отдых в Ровенской области. Об этом Сытник заявил 14 мая в эфире телеканала hromadske.

По его словам, жалоба была направлена в ЕСПЧ больше месяца назад.

“Были очевидные действия по давлению на судей. Мы имеем норму в административном кодексе, согласно которой определенные нарушения, а они, безусловно, есть и приведены в моем заявлении в Европейский суд, являются основанием для пересмотра решения”, – сказал Сытник.

Он назвал решение суда, которым его признали виновным в коррупционном правонарушении, политически мотивированным.

“Это может быть опасным прецедентом, так как достаточно взять ручного судью и просто надавить на него. Для будущего директора НАБУ или НАПК это может быть риском, что в случае принятия определенных решений, которые не понравятся лицам, имеющим админресурс, медийный ресурс, достаточно просто составить некий протокол, придумать его и провести через суд”, – сказал Сытник.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал его виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях “Полесское-Сарны” в период с 2017-го по 2019 год.

Сытник оспорил решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде, однако жалоба директора НАБУ была отклонена. После этого Сытника внесли в реестр лиц, совершивший коррупционное правонарушение.

Сытник обвинял в организации этого дела министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По мнению Сытника, это месть за так называемое дело о рюкзаках, в котором фигурировал сын Авакова Александр.