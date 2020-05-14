 

В Украине открыли непродовольственные рынки, Трамп пригрозил разорвать отношения с Китаем. Главное за день

14.05.2020, 22:42, Новости дня

Карантин в Украине

Кабинет Министров на внеочередном заседании разрешил возобновить работу непродовольственных рынков в Украине.

22 мая карантинные меры будут вновь смягчены, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Планируются следующие ослабления: 

разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей;
открытие отелей (кроме хостелов) без ресторанов и спортивных залов;
разрешение на проведение внешнего независимого оценивания для выпускников школ;
разрешение на работу общественного транспорта;
разрешение на открытие дошкольных учебных заведений.

Заболевшие и выздоровевшие

В Украине за сутки впервые зарегистрировали меньше новых больных COVID-19 (422), чем выздоровевших (427).

Назначение Зеркаль

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины, советник председателя правления НАК “Нафтогаз України” Елена Зеркаль возглавила защиту компании в международных арбитражах и иностранных судах в спорах с Россией и компанией “Газпром”.

Крымские процессы

Оккупационная власть в Крыму возобновила судебный процесс против украинца Эдема Бекирова, который был участником сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

Военный апелляционный суд в Московской области оставил в силе приговор крымскому блогеру Нариману Мемедеминову – два с половиной года колонии.

Фигурант дела MH17 под арестом

Стало известно, что Леонид Харченко, один из обвиняемых в деле о крушении рейса MH17, которое рассматривается в Нидерландах, задержан боевиками “ДНР” в оккупированном Донецке.

IKEA в Украине

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома – шведская компания IKEA – официально начала работу в Украине, запустив возможность заказа товаров в интернет-магазине.

Трамп и Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения отношений с Китаем из-за роли этой страны в начале пандемии коронавируса. Это заявление вызвало обвал американского фондового рынка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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