Мэрия Москвы анонсировала программу массового тестирования на антитела к коронавирусу

14.05.2020, 22:35, Разное

Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-методом) позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

«Мы уже на этой неделе переходим к практической реализации этой программы (тестирование ИФА-методом). Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание. Таким образом, мы будем в большом уже масштабе проводить скрининговые исследования, с одной стороны, и, с другой стороны, на ранней стадии выявлять заболеваемость», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи в режиме видеоконференции с клиническим комитетом по COVID-19.

По словам главы города, тестирование предназначено и для работников городских предприятий, в том числе медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов, транспортных компаний.

Массовое тестирование ИФА-методом также будет развиваться в Подмосковье, где наблюдается схожая эпидемиологическая ситуация.

«Я разговаривал на этот счет с губернатором Московской области, чтобы вместе начинать развивать тестирование ИФА-тестами и жителей Московской области непосредственно с помощью министерства здравоохранения Московской области. Весь этот комплекс мы уже запускаем на этой неделе. Предыдущие две недели мы проводили эксперименты, настраивали оборудование. Конечно, совершенствование этого процесса будет вестись постоянно, но нужно уже приступать к практической работе», – сказал Собянин.