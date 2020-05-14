Скончался автор “Петербургского ангела”

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14.05.2020, 22:34, Новости дня

Петербургский скульптор Роман Шустров скончался в Мариинской больнице.

Как передает "Интерфакс", печальную весть сообщил депутат Законодательного собрания северной столицы Борис Вишневский.

Шустров, который известен как автор скульптуры "Петербургский ангел", установленной в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке в 2012 году, находился в больнице с двусторонней пневмонией. В последнюю неделю его перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ.



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