Скончался автор “Петербургского ангела”

14.05.2020, 22:34, Новости дня

Петербургский скульптор Роман Шустров скончался в Мариинской больнице.

Как передает "Интерфакс", печальную весть сообщил депутат Законодательного собрания северной столицы Борис Вишневский.

Шустров, который известен как автор скульптуры "Петербургский ангел", установленной в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке в 2012 году, находился в больнице с двусторонней пневмонией. В последнюю неделю его перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ.