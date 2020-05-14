 

Янтарный край готовится к “музейной ночи” в онлайн-режиме

14.05.2020, 22:34, Новости дня

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции ежегодную всероссийскую акцию "Ночь музеев" в этом году решено провести дистанционно. В субботу, 16 мая, весь день в онлайн-формате будут идти разнообразные мероприятия, передает ГТРК "Калининград".

На официальной странице акции организаторы готовят онлайн-выставки и лекции. Будут организованы прямые трансляции экскурсий. Музеи со всей страны представят свои мастер-классы.

Калининградские музеи активно готовятся к "музейной ночи", чтобы стать участниками онлайн-марафона. Известно, в том числе, что музейные организации Янтарного края представят зрителям цикл короткометражных фильмов.

Текст:

ГТРК "Калининград"



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