Грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье

14.05.2020, 22:30, Новости дня

Грабители у подмосковного Ногинска ранили полицейского, информирует ГУ МВД по Московской области.

В ночь на четверг в ходе патрулирования сотрудники ДПС получили сигнал от сотрудника ЧОП о сработавшей сигнализации в одном из магазинов, цитирует ведомственный сайт слова начальника пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяны Петровой.

«Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей», – добавила Петрова.

Полицейский применил табельное оружие, но грабителям удалось скрыться. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия по розыску и задержанию подозреваемых.

В апреле в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом.