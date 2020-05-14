Грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье
14.05.2020, 22:30, Новости дня
Грабители у подмосковного Ногинска ранили полицейского, информирует ГУ МВД по Московской области.
В ночь на четверг в ходе патрулирования сотрудники ДПС получили сигнал от сотрудника ЧОП о сработавшей сигнализации в одном из магазинов, цитирует ведомственный сайт слова начальника пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяны Петровой.
«Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей», – добавила Петрова.
Полицейский применил табельное оружие, но грабителям удалось скрыться. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия по розыску и задержанию подозреваемых.
В апреле в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом.
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