 

Грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье

14.05.2020, 22:30, Новости дня

Грабители у подмосковного Ногинска ранили полицейского, информирует ГУ МВД по Московской области.

В ночь на четверг в ходе патрулирования сотрудники ДПС получили сигнал от сотрудника ЧОП о сработавшей сигнализации в одном из магазинов, цитирует ведомственный сайт слова начальника пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяны Петровой.

«Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей», – добавила Петрова.

Полицейский применил табельное оружие, но грабителям удалось скрыться. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия по розыску и задержанию подозреваемых.

В апреле в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / “Росатом” ввел особый режим на российских АЭС

09.04 / У восьми священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус

08.05 / Минстрой утвердил реестр лучших практик благоустройства

30.04 / В Украину прибыл самолет из Китая со средствами защиты для врачей – Офис президента

06.05 / МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

07.04 / Управделами президента получит на борьбу с коронавирусом более 1,1 млрд рублей

08.04 / ЦИК Украины тестирует систему смены места голосования онлайн

09.05 / От коронавируса мужчины умирают чаще женщин. Последние новости медицины

07.04 / Борис Джонсон переведен в реанимацию

12.04 / Москвича спасли от падения с 15 этажа и наказали за нарушение самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска