Украина едва не сорвала переговоры по Донбассу

14.05.2020, 22:30, Новости дня

Из-за Киева видеоконференция Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе оказалась на грани срыва, сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

По итогам видеконференции, которая все же состоялась, Грызлов сообщил, что «представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска». Этим украинская сторона «грубо нарушает» резолюцию СБ ООН, передает ТАСС.

Грызлов отметил, что «особенно обострилась обстановка вчера на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей». Некоторые из них проявили «открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса».

Как сообщил полпред России, в последнее время украинская сторона «активно пытается «выдавливать» представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы».

Он напомнил о «многочисленных обещаниях мира, сделанных в ходе выборных кампаний 2019 года». Однако «силы, получившие всю полноту власти на Украине, обманывают надежды большинства украинских граждан». Нынешние украинские власти «встают на опасный путь своих предшественников».

«Партия, которая называет себя «слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны», – сказал он, добавив, что «это – серьезный вызов и угроза для минского процесса».

Грызлов выразил надежду на то, что «чувство политического самосохранения подскажет Киеву» необходимость «воздержаться от попыток реализации силовых сценариев». Он призвал «твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе».

Грызлов обвинил украинскую сторону в том, что она «саботирует решение политических вопросов». Российская делегация «предложила внести в протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции «формулы Штайнмайера» в закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе». Киев «отказалась это делать».

Кроме того, Киев продолжает блокировать процесс разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе, хотя в рамках саммита «нормандской четверки» пожелания Украины по данному вопросу «были учтены в максимально возможной степени».

Грызлов сообщил о необходимости «ужесточить контроль режима прекращения огня». Указывается, что «за первые 10 дней мая» в Донбассе – «13 раненых и один убитый среди мирного населения», среди них женщины и дети.

«Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», – приводит слова Грызлова РИА «Новости».

В ходе видеоконференции была представлена информация о продолжающейся работе по подготовке к обмену удерживаемых лиц в рамках принципа «всех установленных на всех установленных».