 

Названа причина женитьбы принца Гарри на Меган Маркл вопреки мнению королевской семьи

14.05.2020, 22:30, Разное

Недавно в Сети появилось высказывание бывшего дворецкого покойной принцессы Дианы, пожелавшего назвать вероятную причину эпатажной женитьбы принца Гарри на Меган Маркл. По мнению близкого к королевской семье человека, привязанность герцога Сассекского к своей супруге объясняется её большой схожестью с его матерью.
Экс-дворецкий Пол Баррел аргументирует свою точку зрения тем фактом, что характеры Меган Маркл и леди Ди имеют большое сходство. “Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу”, – отметил он. Именно из-за этого, встретив будущую жену, принц Гарри просто “потерял голову”. Впрочем, Барелл предположил, если бы мать герцога Сассекского была жива, то между ней и невесткой конфликтные ситуации были бы очень частым явлением.


Стоит отметить, свадьба принца Гарри и Меган Маркл произвела своеобразный фурор среди светской знати. Практически в полном составе королевская семья была против церемонии, однако внук Её Величества, тем не менее, поступил по своему. Связав себя узами брака, он отказался от большинства своих титулов и покинул страну, переехав с женой в Соединенные Штаты.



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