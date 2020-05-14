 

Актрису Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти

14.05.2020, 22:16, Новости дня

Заслуженную артистку РФ Аллу Мещерякову, скончавшуюся 11 мая, обокрали за несколько дней до смерти, пишут СМИ.

Сиделка мужа Мещеряковой, режиссера Владимира Коновалова, якобы обокрала их квартиру в Аптекарском переулке в период с 9 по 11 мая, утверждает РЕН-ТВ.

Дочь режиссера Наталья сообщила, что подозреваемая украла 30 тыс. рублей у ее отца и драгоценности Мещеряковой.

Правоохранители разыскивают подозреваемую Валентину Л.В. В московском ГУ МВД телеканалу сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, заслуженная артистка РФ Алла Мещерякова, снявшаяся в таких картинах, как «…А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «Первый рейс», «Бригада», скончалась на 78-м году жизни.



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